Движение транспорта временно ограничат на участке Ковалихинского оврага в Нижнем Новгороде Общество

Движение транспорта на участке улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде временно ограничат. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, проезд будет перекрыт с 8.00 10 февраля до 23.59 16 апреля - от улицы Максима Горького до дома 193А по улице Максима Горького из-за ремонта инженерных сетей.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 10-13 февраля.