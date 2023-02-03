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Общество

Движение транспорта временно ограничат на участке Ковалихинского оврага в Нижнем Новгороде

09 февраля 2023 17:19  [35] Общество

Движение транспорта на участке улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде временно ограничат. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, проезд будет перекрыт с 8.00 10 февраля до 23.59 16 апреля - от улицы Максима Горького до дома 193А по улице Максима Горького из-за ремонта инженерных сетей.  

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 10-13 февраля.

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Теги:
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