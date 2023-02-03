Городское отделение "Союза пенсионеров" создадут в Нижнем Новгороде Общество

Городское отделение "Союза пенсионеров" будет создано в Нижнем Новгороде, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в Нижнем Новгороде прошла конференция нижегородского Союза пенсионеров, в работе которой приняли участие 150 человек со всех районов региона.

В ходе мероприятия участникам рассказали о создании городского отделения Союза пенсионеров Нижнего Новгорода. На пост председателя городского отделения правлением НРО "Союза пенсионеров России" был рекомендован руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин.

Ранее актив Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России" доставил в Харцызск Донецкой Народной республики гуманитарный груз в рамках проекта "Мост дружбы".