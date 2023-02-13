НОКОД признал одним из лучших онкологических учреждений в стране
Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2023 19:05  [41] Перечень школьников, получающих бесплатное питание, расширят в Нижнем Новгороде
16 февраля 2023 18:04  [106] Жители Студенческой отказались от переименования улицы в честь Владимира Лузянина
16 февраля 2023 17:52  [126] Родственникам нижегородского участника СВО Олега Зотова вручили Орден Мужества
16 февраля 2023 17:30  [127] Юрий Шалабаев наградил более 30 призеров конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий "Новогодний Нижний-2023"
16 февраля 2023 17:17  [114] Вирусологи рассказали, стоит ли россиянам бояться эпидемии нового вируса Марбург
16 февраля 2023 17:02  [124] Подготовительный этап рекультивации свалки в Богородске вышел на финишную прямую
16 февраля 2023 16:46  [137] Новый сквер обустроят в Нижнем Новгороде к 95-летнему юбилею Канавинского района
16 февраля 2023 16:20  [120] Госдума приняла закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка
16 февраля 2023 16:00  [131] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 17-20 февраля
16 февраля 2023 15:26  [166] Александра Кулигина выбрали главой отделения "Союза пенсионеров" Нижнего Новгорода
Общество

Границы КРТ на улице Белинского в Нижнем Новгороде будут изменены

15 февраля 2023 15:17  [357] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Границы комплексного развития территории на улице Белинского в Нижнем Новгороде будут изменены с учетом мнения жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, после собрания с жильцам домов, прошедшего 31 января, принято решение о включении в КРТ следующих домов: Белинского, 33/12; Генкиной, 12 А; Невзоровых, 17 А; Невзоровых, 19; Невзоровых, 21; Тверская, 14; Тверская, 22.

Жители других зданий приняли решение об исключении их домов из границ комплексного развития территории.

При этом жильцы не аварийных домов в границах КРТ могут изменить свое мнение путем внеочередного собрания до утверждения документации по планировке территории.

Отмечается, что в голосовании не принимали участие жители домов №23 и №25/16 по ул. Ашхабадской, а также №37 по ул. Белинского и №14 по ул. Генкиной, так как их дома уже признаны аварийными.

Институт развития агломерации Нижегородской области проведет градостроительную проработку территории с учетом определения новых границ ее комплексного развития.

Напомним, в рамках комплексного развития территории в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской планируется построить 8-14-этажные многоквартирные дома и провести благоустройство внутренних территорий.

Ранее сообщалось, что жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph