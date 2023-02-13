Границы КРТ на улице Белинского в Нижнем Новгороде будут изменены Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Границы комплексного развития территории на улице Белинского в Нижнем Новгороде будут изменены с учетом мнения жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, после собрания с жильцам домов, прошедшего 31 января, принято решение о включении в КРТ следующих домов: Белинского, 33/12; Генкиной, 12 А; Невзоровых, 17 А; Невзоровых, 19; Невзоровых, 21; Тверская, 14; Тверская, 22.

Жители других зданий приняли решение об исключении их домов из границ комплексного развития территории.

При этом жильцы не аварийных домов в границах КРТ могут изменить свое мнение путем внеочередного собрания до утверждения документации по планировке территории.

Отмечается, что в голосовании не принимали участие жители домов №23 и №25/16 по ул. Ашхабадской, а также №37 по ул. Белинского и №14 по ул. Генкиной, так как их дома уже признаны аварийными.

Институт развития агломерации Нижегородской области проведет градостроительную проработку территории с учетом определения новых границ ее комплексного развития.

Напомним, в рамках комплексного развития территории в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской планируется построить 8-14-этажные многоквартирные дома и провести благоустройство внутренних территорий.

Ранее сообщалось, что жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.