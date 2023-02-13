Медицинскую сортировку поступающих пациентов ввели в нижегородской больнице им. Семашко Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Медицинскую сортировку поступающих пациентов ввели в нижегородской больнице им. Семашко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, триаж введен в приемных отделениях стационаров.

Отдельно Давид Мелик-Гусейнов отметил прямую красную линию для перемещения самых тяжелых пациентов. Ранее на этом пути располагался продуктовый магазин, который сейчас перенесен в другое крыло больницы.

"Наследие неумелых организационных решений прошлого. Подумать только, путь на каталке из бокса на КТ пролегает через колбасу и булочки. Триаж позволил коллегам взглянуть на этот привычный путь уже с другой стороны", - написал замгубернатора.

При этом, по словам Давида Мелик-Гусейнова, в больнице все еще необходимо решить вопрос с переводом пациентов из приемных отделений на койки кратковременного пребывания. Также может быть создана служба сопровождения пациентов в отделения.

Ранее практика медицинской сортировки больных была внедрена в нижегородской больнице №29, а также в нижегородской детской областной больнице.