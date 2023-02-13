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Более 100 заявок со всей страны подано на моножанровый театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.
Согласно информации, прием заявок завершился сегодня в полночь.
Как рассказала директор департамента культуры Светлана Гуляева, всего было подано 109 заявок из 58 городов России. Также о своем желании принять участие в фестивале сообщили театры Сухума и Цхинвала.
"Особенно приятно отметить, что есть заявки из новых регионов России, свою постановку на конкурс представил Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр", - сказала она.
На следующем этапе экспертный совет определит, какие постановки примут участие в фестивале.
Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество присланных на конкурс работ и городов-участников увеличилось почти вдвое. Тогда было подано 63 заявки из 30 городов, а в рамках "Комедiя- ФЕСТ" было показано девять постановок.
Напомним, впервые театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" прошел в Нижнем Новгороде в ноябре 2022 года. Тогда же было принято решение о том, что мероприятие станет ежегодным.
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