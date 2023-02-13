Более 100 заявок со всей страны подано на моножанровый театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 100 заявок со всей страны подано на моножанровый театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации, прием заявок завершился сегодня в полночь.

Как рассказала директор департамента культуры Светлана Гуляева, всего было подано 109 заявок из 58 городов России. Также о своем желании принять участие в фестивале сообщили театры Сухума и Цхинвала.

"Особенно приятно отметить, что есть заявки из новых регионов России, свою постановку на конкурс представил Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр", - сказала она.

На следующем этапе экспертный совет определит, какие постановки примут участие в фестивале.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом количество присланных на конкурс работ и городов-участников увеличилось почти вдвое. Тогда было подано 63 заявки из 30 городов, а в рамках "Комедiя- ФЕСТ" было показано девять постановок.

Напомним, впервые театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" прошел в Нижнем Новгороде в ноябре 2022 года. Тогда же было принято решение о том, что мероприятие станет ежегодным.