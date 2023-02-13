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Трех водителей автобусов Т-57 в Нижнем Новгороде уволили за неоднократные нарушения

20 февраля 2023 11:20  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трех водителей автобусов Т-57 в Нижнем Новгороде уволили за неоднократные нарушения. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, перевозчик ООО "Елена" на прошлой неделе уволил трех водителей маршрута Т-57 за проезд остановок без посадки и высадки пассажиров, а также за другие неоднократные нарушения.

Также 15 февраля водитель автобуса А-36 проехал остановку "Термаль", за что был лишен премии за февраль.

Ранее сообщалось, что нижегородский перевозчик ГК "Мещеряков" лишил премий 13 водителей за нарушения правил перевозки пассажиров.

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Теги:
Общественный транспорт
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