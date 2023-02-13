Концепцию развития инвестиционной площадки "Варя" презентовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Концепцию развития инвестиционной площадки "Варя" презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций Марины Раковой, сейчас важно находить скрытые городские ресурсы для дальнейшего создания "точек роста" на карте города и работать над определением наиболее целесообразного сценария их преобразований.

Такой потенциальной инвестиционной площадкой является территория бывшего Нижегородского нефтемаслозавода площадью 86,5 га, расположенная в районе Сормовского шоссе, 24.

Концепция предусматривает сохранение около 30 существующих на территории предприятий и создание новых площадок. Также планируется строительство новых дорог, устранение экологического ущерба.

Разработан и единый для площадки дизайн-код в стилистике кирпичной промышленной архитектуры начала XX века.

Среди проблем, препятствующих развитию площадки, отмечается наличие более 50 га неразграниченной территории и свалок. Также необходимо строительство около 8,2 км улично-дорожной сети.

Развивать площадку планируется за счет частных средств, однако сейчас на её северной части нет собственников земли. По этим участкам может быть применен механизм предоставления земельных участков без процедуры торгов, с обязательством их рекультивации за счет инвестора.

Ранее сообщалось. что проект технопарка на Бору реализуют до 2025 года за 1,5 млрд рублей.

Также напомним, что резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.