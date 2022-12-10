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Бизнес

Проект технопарка на Бору реализуют до 2025 года за 1,5 млрд рублей

30 декабря 2022 11:26  [84] Бизнес
Подписание соглашения о создании технопарка

Подписание соглашения о создании технопарка

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект технопарка на Бору реализуют до 2025 года за 1,5 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, регион победил в конкурсе по предоставлению субсидии на создание технопарка в сфере электронной промышленности.

Он будет называться "Волга" и разместится на территории Борского стекольного завода к 2025 году. Реализацией проекта займется ООО "Прано групп", на это планируется направить около 1,5 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что электроника важна для обеспечения технологического суверенитета России, и спрос на такую отечественную продукцию очень велик. 

"Коллективы, генерирующие идеи и обладающие профильными компетенциями в отрасли, должны иметь возможность воплотить их в жизнь. Формат технопарка дает такую возможность, подстраиваясь под нужды конкретных резидентов", - подчеркнул глава региона.

Напомним, соглашение о создании технопарка на Бору было подписано в июле 2022 года.

Ранее сообщалось, что резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.

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Теги:
Борский г.о. Промышленность Технопарк
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