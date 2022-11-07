Резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Викторию Абрамченко в рамках выступления на Всероссийском ESG-форуме "СО.ЗНАНИЕ".

Согласно информации, резиденты экопромышленного парка будут утилизировать более 120 тысяч тонн вторичных ресурсов ежегодно и производить из них промышленную продукцию.

Как сообщает телеканал "360", Российский экологический оператор уже подписал соглашение с 8 резидентами, которые вложат в строительство 7 млрд рублей.

В экотехнопарке будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Планируется, что к 2030 году комплекс обеспечит до 1 млрд налоговых поступлений.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, резиденты экотехнопарка будут перерабатывать шины, пластик и другие отходы.

В частности, НИИНТЦ "ДорНау" займется переработкой шин и производством из них до 175 тысяч тонн продукции в год. Ежегодно будут утилизироваться 25 тысяч тонн и до 10 тысяч тонн макулатуры.

Завод "Окапол" переработает отходы в 10 тысяч тонн полимерных фракций для производства пластмасс, клеев и другого.

"ГК "СЭТ" вовлечет до 14 тысяч тонн ПЭТ отходов в производство синтетического волокна, геотекстиля, нетканого полотна

ООО "ЭкоТермоГрупп" создаст предприятие по производству древесно-полимерных композиционных материалов, а "ЭкоТехно Групп" - производство синтетических продуктов из полимерных отходов. ООО "Лидер" реализует проект по производству продукции на основе стекла.

ООО "Дзержинсккровля" начнет производство кровельных материалов из переработанных полимеров и битумной крошки, а ООО "Исток52" займется утилизацией АБС-пластика.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО.

Напомним, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.