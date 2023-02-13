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Общество

Более 15 млн рублей выделено на расширение перечня льготников, получающих бесплатное питание в школах Нижнего Новрода

21 февраля 2023 11:41  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили расширение перечня льготников, которые имеют право на бесплатное питание в городских школах.

Согласно информации, бесплатное питание теперь получат в том числе дети, один из родителей которых является сотрудником войск национальной гвардии Российской Федерации и принимает участие в специальной военной операции.

Также в льготную категорию включены дети военных, служащих по контракту и принимающих участие в СВО. 

Данные льготы действует на период участия родителя в спецоперации. Из городского бюджета на эти цели выделяется 15,053 млн рублей.

Мера поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Напомним, нижегородские учащиеся начальных классов получают бесплатное питание с конца 2020 года.

Кроме того, бесплатное питание в школах предоставлено прибывшим в Нижний Новгород детям из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующее решение приняли депутаты Гордумы на заседании 27 июля 2022 года.

А с октября аналогичная льгота введена для семей мобилизованных нижегородцев и добровольцев.

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Теги:
Гордума Льготы Школы
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