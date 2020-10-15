Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2020 15:47  [2] Жители 21 города России приняли участие в форуме "Экологический форсайт"
28 октября 2020 15:25  [46] Коронавирус за сутки подтвердился у 141 жителя Нижнего Новгорода
28 октября 2020 15:25  [51] Нижегородские школьники начальных классов будут получать бесплатное питание
28 октября 2020 14:40  [414] Переулок назовут в память о нижегородском враче Алексее Аристове
28 октября 2020 14:33  [76] Шуваловскую свалку передали в собственность Нижегородской области
28 октября 2020 14:19  [87] Дороги в районе развязки на Циолковского переданы области для реконструкции
28 октября 2020 14:12  [129] Новая партия б/у троллейбусов из Москвы поступит в Нижний Новгород
28 октября 2020 13:07  [135] Режим работы светофора на Родионова изменили для увеличения транспортного потока
28 октября 2020 13:05  [95] Введена предварительная запись на прием посылок в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода
28 октября 2020 12:20  [455] Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях до конца 2020 года
Общество

Нижегородские школьники начальных классов будут получать бесплатное питание

28 октября 2020 15:25  [51] Общество

Депутаты городской Думы на заседании 28 октября 2020 года внесли изменения в Положение об организации питания детей в школах. Об этом стало известно по итогам заседания.

Согласно новой редакции документа, ученики начальных классов должны быть обеспечены один раз в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

На организацию бесплатного горячего школьного питания в бюджет города поступили субсидии из федерального и областного бюджетов на общую сумму более 243 млн рублей. Софинансирование со стороны муниципалитета составило 23 млн рублей – соответствующие изменения в городской бюджет были приняты Думой в сентябре.

Ранее сообщалось, что бесплатное горячее питание для первоклассников в нижегородских школах введено с 1 сентября.

Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года.

Напомним также, деньги на бесплатное питание нижегородских школьников младших классов за время карантина будут возвращаться в бюджет.

Добавим, что во время действия ограничений из-за распространения коронавируса весной дети-льготники получали продуктовые наборы.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph