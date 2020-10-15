Нижегородские школьники начальных классов будут получать бесплатное питание Общество

Депутаты городской Думы на заседании 28 октября 2020 года внесли изменения в Положение об организации питания детей в школах. Об этом стало известно по итогам заседания.

Согласно новой редакции документа, ученики начальных классов должны быть обеспечены один раз в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.

На организацию бесплатного горячего школьного питания в бюджет города поступили субсидии из федерального и областного бюджетов на общую сумму более 243 млн рублей. Софинансирование со стороны муниципалитета составило 23 млн рублей – соответствующие изменения в городской бюджет были приняты Думой в сентябре.

Ранее сообщалось, что бесплатное горячее питание для первоклассников в нижегородских школах введено с 1 сентября.

Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года.

Напомним также, деньги на бесплатное питание нижегородских школьников младших классов за время карантина будут возвращаться в бюджет.

Добавим, что во время действия ограничений из-за распространения коронавируса весной дети-льготники получали продуктовые наборы.