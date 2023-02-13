Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
НОКОД признал одним из лучших онкологических учреждений в стране
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2023 13:52  [134] Кишечную палочку обнаружили в нижегородском молоке и сливочном масле
22 февраля 2023 13:28  [92] Школа №100 в Нижнем Новгороде откроется после капремонта 27 февраля
22 февраля 2023 13:12  [97] Сервисную площадку для обслуживания скоростных поездов "Ласточка" обустроят в Нижнем Новгороде
22 февраля 2023 12:58  [90] Шесть подростков страдают от наркозависимости в Нижегородской области
22 февраля 2023 12:40  [124] Камеры с начала февраля зафиксировали 5700 нарушений на выделенной полосе на проспекте Гагарина
22 февраля 2023 12:26  [117] Штрафы не будут взиматься на платных парковках Нижнего Новгорода в февральские праздники
22 февраля 2023 11:48  [124] Два детских сада построят в Кстовском районе
22 февраля 2023 11:21  [175] Лучших дворников выбрали в каждом районе Нижнего Новгорода
22 февраля 2023 11:11  [322] Ордена Мужества вручили родственникам трех погибших во время СВО нижегородцев
22 февраля 2023 10:22  [200] Набережную Гребного канала и площадь Минина закроют для транспорта 22 февраля
Общество

Сервисную площадку для обслуживания скоростных поездов "Ласточка" обустроят в Нижнем Новгороде

22 февраля 2023 13:12  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сервисную площадку для обслуживания скоростных поездов "Ласточка" обустроят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальных сетях РЖД.

Согласно информации, сервис будет базироваться в одном из цехов существующего депо. Здесь будут обслуживаться 14 поездов.

Как отметили в РЖД, новая площадка позволит использовать "Ласточки" более эффективно, снизив время их простоя в ожидании обслуживания и диагностики.

В Нижнем Новгороде в поездах будут ремонтировать бортовые системы и приборы безопасности, обтачивать колесные пары и проводить другие работы.

Сейчас идет дооснащение цеха оборудованием и подготовка персонала. Планируется, что площадка будет запущена во II квартале 2023 года.

В настоящее время "Ласточки" обслуживаются в шести депо в Москве, Крюково, Санкт-Петербурге, Адлере, Калининграде и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 февраля сдвоенные "Ласточки" будут курсировать на маршрутах Нижний Новгород - Киров

Также количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
поезд РЖД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph