Сервисную площадку для обслуживания скоростных поездов "Ласточка" обустроят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сервисную площадку для обслуживания скоростных поездов "Ласточка" обустроят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в социальных сетях РЖД.

Согласно информации, сервис будет базироваться в одном из цехов существующего депо. Здесь будут обслуживаться 14 поездов.

Как отметили в РЖД, новая площадка позволит использовать "Ласточки" более эффективно, снизив время их простоя в ожидании обслуживания и диагностики.

В Нижнем Новгороде в поездах будут ремонтировать бортовые системы и приборы безопасности, обтачивать колесные пары и проводить другие работы.

Сейчас идет дооснащение цеха оборудованием и подготовка персонала. Планируется, что площадка будет запущена во II квартале 2023 года.

В настоящее время "Ласточки" обслуживаются в шести депо в Москве, Крюково, Санкт-Петербурге, Адлере, Калининграде и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 февраля сдвоенные "Ласточки" будут курсировать на маршрутах Нижний Новгород - Киров.

Также количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля.