Бывший замдиректора стадиона "Нижний Новгород" предстанет перед судом за взятки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший замдиректора стадиона "Нижний Новгород" предстанет перед судом за взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2020 году заместитель директора по безопасности неоднократно получал средства от представителей подрядчиков, осуществляющих охрану и уборку стадиона. Общая сумма полученных взяток составляет более 11,2 млн рублей.

Для легализации полученных денег обвиняемый купил квартиру и машиноместо в Советском районе Нижнего Новгорода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – 2 эпизода) и 174. 1 ч. 4 п. "б" (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Мужчина находится под стражей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в апреле 2022 года комментатор одного из федеральных телеканалов отметил плохое качество уборки на стадионе "Нижний Новгород". После этого на нем была проведена генеральная уборка.

Ранее сообщалось, что директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий.