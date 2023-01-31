Игорь Ларионов: "Говорить о том, что миссия выполнена, рано" Спорт

Игорь Ларионов Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Главный тренер хоккейного клуба "Торпедо" Игорь Ларионов прокомментировал выход команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после домашней победы над ХК "Салават Юлаев".

Отметим, что клуб обеспечил себе выход в плей-офф вторым из всех команд в лиге. В последний раз "Торпедо" удавалось достигнуть таких результатов в 2012 году.

"Приятно, что мы достигли этой отметки. Не буду врать, так оно и есть. Очень приятно, что у нас есть время для того, чтобы планомерно подготовиться, дать возможность всем сыграть. Кого-то сберечь, кому-то дать возможность поиграть побольше, поэкспериментировать с молодежью из "Чайки", - сказал Игорь Ларионов.

При этом тренер подчеркнул, что миссия команды еще не выполнена.

"Когда ты достигаешь успеха, хочется большего. Мы изначально, еще в июле месяце говорили о том, что помнят только чемпионов – вторых не помнят. Будем идти шаг за шагом и двигаться к той цели, которая стоит перед ребятами, и они это знают – играть в хороший хоккей. Нужно почувствовать вкус плей-офф, на который мы ещё придем", - сказал Игорь Ларионов.

Также главный тренер нижегородской команды отметил, что в "Торпедо" много молодых хоккеистов, которые еще не играли в плей-офф КХЛ.

"Нужно почувствовать вкус плей-офф, на который мы еще придем. Игра есть игра, и игра, которую ребята показывают, может быть еще лучше. Сейчас этими матчами, которые мы провели на выезде и в предыдущей домашней серии, хотим, чтобы ребята почувствовали вкус победы, вкус поддержки. Чтобы чуть-чуть смотрели вперед, мечтали о том, о чём не мечтали никогда. В наших принципах в раздевалке написано, что всегда реально сделать из невозможного возможное. Когда идёшь в это путешествие совместно, коллективом, эти вещи могут быть реальными", - заключил Игорь Ларионов.

Сейчас ХК "Торпедо" занимает второе место в Западной конференции КХЛ с 80 очками после 58 сыгранных матчей. Нижегородской команде предстоит провести еще 10 игр регулярного чемпионата. Ближайшая - с "Динамо Минск" 4 февраля на домашней арене. Все билеты на этот хоккейный матч уже проданы.

Ранее генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов рассказал о работе Игоря Ларионова, а также об атмосфере и принципах работы в клубе.