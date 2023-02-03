Заливка фундаментной плиты ледового дворца в Нижнем Новгороде полностью завершена Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заливка фундаментной плиты ледового дворца в Нижнем Новгороде полностью завершена. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас на стройплощадке идет армирование и бетонирование цокольной части будущей арены: стен, лифтовых шахт, лестничных маршей.

Также уже смонтировано более 400 тонн колонн и баллок, формирующих каркас объекта.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко подчеркнул, что работы идут в соответствии с графиком. На стройплощадке задействованы более 400 человек и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. В ноябре было завершено обустройство свайного поля.