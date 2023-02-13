Экс-глава депстроя администрации Нижнего Новгорода заключен под стражу за получение взятки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-глава департамента строительства администрации Нижнего Новгорода заключен под стражу за получение взятки. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда.

Согласно информации, обвиняемый в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 году поручил от представителя коммерческой фирмы взятку в размере 10 млн рублей за содействие в конкурсе по выбору подрядчика на строительство объекта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

21 февраля бывший чиновник был заключен под стражу до 20 апреля 2023 года.

Напомним, в указанный период департамент строительства возглавлял Дмитрий Горбунов. Он ушел с этого поста в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что директор МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" предстанет перед судом за взятки и превышение полномочий.