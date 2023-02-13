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Общество

Проект планировки территории IT-кампуса в Нижнем Новгороде вынесен на общественные обсуждения

01 марта 2023 12:54  [8] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект планировки территории IT-кампуса в Нижнем Новгороде вынесен на общественные обсуждения. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Согласно информации, проект планировки территории был разработан ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" по заказу ООО "Развитие инновационных проектов".

IT-кампус расположится в границах улиц Ярославской, Заломова, Обозной, Малой Ямской, Шевченко, 3-й Ямской, Дальней, а также автомобильного подъезда к метромосту. Общая площадь участка составляет 31,15 га.

На этой территории в рамках первой очереди планируется построить 18 гостиничных корпусов высотой от 4 до 6 этажей, котельную, трансформаторную подстанцию, инженерные сети, дороги, тротуары и велодорожки. Также будет восстановлен ОКН регионального значения на улице Большие овраги, 8.

В рамках второй очереди пройдет строительство учебного корпуса IT-кампуса площадью 11350 кв. м. Также продолжится обустройство дорог, инженерных сетей, тротуаров и велодорожек.

С проектом территории IT-кампуса можно ознакомиться по ссылке. Условия участия в общественных обсуждениях опубликованы на сайте администрации Нижнего Новгорода. Они продолжатся до 9 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что почти 234 млн рублей выделено на строительство электросетей для IT-кампуса в Нижнем Новгороде.

Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

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Теги:
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