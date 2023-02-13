Ямочный ремонт в 2023 году выполнили на 30 участках дорог Автозаводского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт в 2023 году выполнили на 30 участках дорог Автозаводского района. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, ремонтные работы прошли на улицах Героя Прыгунова, Борской, Советской Армии, Бурденко, Лесной, Веденяпина, Строкина, Красных партизан, Дружаева, Челюскинцев, пр. Октября, пр. Кирова и других.

Перед началом ремонтных работ ямы подготавливаются шоворезчиком и отбойными молотками, после чего укладывается асфальт, который уплотняется виброплитой. Такой ремонт можно проводить до температуры воздуха минус 15 градусов.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин подчеркнул, что ямочный ремонт - это временная мера.

В текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в районе планируется отремонтировать более 42 тыс.кв. метров проезжей части и почти 30 тыс.кв. метров тротуаров. Сейчас устраняются дефекты, вызванные температурными перепадами.

Ранее сообщалось, что подрядчиков на ремонт путепровода на Московском шоссе и участка дороги на ул. Ванеева определят в марте.

Также напомним, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей.