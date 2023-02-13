Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2023 14:56  [12] Мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка согласовали в Нижнем Новгороде
02 марта 2023 14:24  [72] Отстрелившего лося браконьера задержали в Шарангском районе
02 марта 2023 14:06  [81] Ямочный ремонт в 2023 году выполнили на 30 участках дорог Автозаводского района
02 марта 2023 13:53  [87] Сразу несколько мемориальных досок героям СВО открыли в школах Ленинского района
02 марта 2023 13:34  [99] Нижегородским правозащитникам вручили награды за бескорыстную помощь людям
02 марта 2023 12:53  [142] Эксперты: Новые станции метро в Нижнем Новгороде станут катализатором для улучшения ландшафта
02 марта 2023 12:42  [126] Нижегородцы смогут вылететь в Минск из аэропорта им. Чкалова
02 марта 2023 12:23  [332] Смена ректора произошла в ННГУ им. Лобачевского
02 марта 2023 11:30  [177] Почти 3 тысячи безнадзорных собак планируют отловить в Нижегородской области в 2023 году
02 марта 2023 11:25  [139] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 3-6 марта
Общество

Ямочный ремонт в 2023 году выполнили на 30 участках дорог Автозаводского района

02 марта 2023 14:06  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт в 2023 году выполнили на 30 участках дорог Автозаводского района. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, ремонтные работы прошли на улицах Героя Прыгунова, Борской, Советской Армии, Бурденко, Лесной, Веденяпина, Строкина, Красных партизан, Дружаева, Челюскинцев, пр. Октября, пр. Кирова и других.

Перед началом ремонтных работ ямы подготавливаются шоворезчиком и отбойными молотками, после чего укладывается асфальт, который уплотняется виброплитой. Такой ремонт можно проводить до температуры воздуха минус 15 градусов.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин подчеркнул, что ямочный ремонт - это временная мера.

В текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в районе планируется отремонтировать более 42 тыс.кв. метров проезжей части и почти 30 тыс.кв. метров тротуаров. Сейчас устраняются дефекты, вызванные температурными перепадами. 

Ранее сообщалось, что подрядчиков на ремонт путепровода на Московском шоссе и участка дороги на ул. Ванеева определят в марте.

Также напомним, что дополнительные дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде за 189 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph