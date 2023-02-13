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Общество

Мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка согласовали в Нижнем Новгороде

02 марта 2023 14:56  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мастер-план комплексного развития территории в районе Плотничного переулка согласовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, проект застройки территории в границах ул. Сергиевской, Плотничного переулка, ул. Добролюбова, ул. Зеленский съезд был разработан ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области".

По бровке Почаинского оврага планируется построить пять домов, из которых два уже построены, а на третий выдано разрешение на строительство. Также в границы КРТ предлагается включить старые двухэтажные дома по Плотничному переулку и школу №113, территория которой будет расширена, что позволит увеличить ее вместимость до 500 учеников. Малоэтажная застройка будет сохранена в формате "городской дачи".

Члены Архсовета предложили вынести мастер-план КРТ на рассмотрение регионального штаба по вопросам градостроительной политики.

Ранее сообщалось, что границы КРТ на улице Белинского в Нижнем Новгороде будут изменены.

Также напомним, что жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ.

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Теги:
КРТ Строительство
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