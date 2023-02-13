Полицейские в Нижнем Новгороде изъяли из незаконной продажи более тонны алкоголя Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские в Нижнем Новгороде изъяли из незаконной продажи более тонны алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в Автозаводском районе на улице Объединения на основании обращений граждан был проверен нестационарный торговый объект. В нем из незаконной продажи было изъято 23 литра алкоголя.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Также было проверено заведение на улице Тарханова. Здесь в отношении правонарушителей составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ и по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

Всего в ходе рейда было изъято более тонны алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что подпольное производство алкоголя обнаружили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что смертность от злоупотребления алкоголем и наркотиками в Нижегородской области в январе составила 120 человек.