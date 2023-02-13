Маршрут А-90 в феврале стал самым популярным муниципальным автобусом Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрут А-90 в феврале стал самым популярным муниципальным автобусом Нижнего Новгорода. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По данным "Ситикард", на этом маршруте за прошедший месяц было совершено 588 тысяч поездок.

Самым популярным частным маршрутом стал Т-45 - совершено 468 тысяч поездок.

Среди самых востребованных маршрутов также отмечаются А-71, Т-44, А-48, Т-81, Т-67, Т-87, А-43 и Т-83.

Напомним, в январе самыми востребованными автобусами "Нижегородпассажиравтотранс" стали маршруты А-4, А-26, А-43, А-40, А-48, А-71, А-72 и А-90.

Среди частных маршрутов самым популярным в первом месяце 2023 года стал автобус Т-97.