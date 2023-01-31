Т-97 стал самым популярным частным автобусным маршрутом в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Т-97 стал самым популярным частным автобусным маршрутом в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Алена Чернышова.

По данным "Ситикард", на этом маршруте было произведено больше всего транзакций по оплате проезде.

Также в числе наиболее востребованных отмечаются маршрутки Т-13, Т-44, Т-45, Т-67, Т-81, Т-82 и Т-83.

Ранее ЦРТС назвал самые популярные муниципальные автобусные маршруты января в Нижнем Новгороде.