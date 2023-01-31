Вам решать!
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2023 10:32  [11] Объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%
01 февраля 2023 10:16  [84] Т-97 стал самым популярным частным автобусным маршрутом в Нижнем Новгороде в 2022 году
01 февраля 2023 09:36  [96] "Лучшим госпабликом 2022" в Нижегородской области стало региональное министерство образования и науки
31 января 2023 18:56  [315] Ученым в России будет выплачиваться премия за разработки в области искусственного интеллекта
31 января 2023 18:40  [323] Воспитанники детсада "Анкудиновский парк" будут изучать основы физики, химии и программирования
31 января 2023 17:58  [410] Парковку автомобилей запретят на улице Родионова напротив ТЦ "Фантастика" с 21 февраля
31 января 2023 17:50  [288] Коммунальные отходы составляют менее 1% от всех образующихся в России
31 января 2023 17:36  [408] Шесть аварийных домов снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода
31 января 2023 17:16  [298] ОМК поддержала турнир по зимнему плаванию в Выксе
31 января 2023 17:04  [323] Более 9000 незаконно мобилизованных россиян были возвращены домой
Общество

Т-97 стал самым популярным частным автобусным маршрутом в Нижнем Новгороде в 2022 году

01 февраля 2023 10:16  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Т-97 стал самым популярным частным автобусным маршрутом в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Алена Чернышова.

По данным "Ситикард", на этом маршруте было произведено больше всего транзакций по оплате проезде.

Также в числе наиболее востребованных отмечаются маршрутки Т-13, Т-44, Т-45, Т-67, Т-81, Т-82 и Т-83.

Ранее ЦРТС назвал самые популярные муниципальные автобусные маршруты января в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph