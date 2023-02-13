Новую школу и прострой к школе №118 планируется построить в Бурнаковском микрорайоне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новую школу и прострой к школе №118 планируется построить в Бурнаковском микрорайоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, пристрой и дополнительный учебный корпус к школе №118 будут рассчитаны на 1500 мест.

Также на улице Бурнаковской может быть реализован проект "детский сад + школа" на 750 мест.

Ранее сообщалось, что новую школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2024 году по концессии.

Также напомним, что около 27 тысяч мест не хватает в школах Нижнего Новгорода.