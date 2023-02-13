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Общество

Зимняя гонка аэростатов "Кубок вызова SharNN" пройдет в Нижегородской области 8 марта.

06 марта 2023 17:40  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зимняя гонка аэростатов "Кубок вызова SharNN" пройдет в Нижегородской области 8 марта. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ООО "Федерация воздухоплавательного спорта России".

Согласно информации, аэронавтам предстоит за светой день преодолеть максимальное расстояние от точки взлета.

Участие в соревнованиях примут рекордсмен мира Иван Меняйло (Москва), Артём Бондаренко (Калуга), Дмитрий Корякин (Переславль-Залесский), Игорь Аршава (Яхрома), Антон Тезавров (Кострома), Михаил Томуров и Дмитрий Димаков (Йошкар-Ола), Сергей Штенцов (Сочи), Михаил Суворин (Истра).

Нижегородскую область представят Андрей Лукашов, Антон Безруков (экипаж) и Сергей Лукоянов (соло).

В гонке примут участие и девушки: Наталия Иванова (Москва), Марина Федорова (Великий Новгород), Виктория Аршава (Переславль-Залесский) и Светлана Рейн (Калуга).

Планируется, что старт гонки пройдет в окрестностях Нижнего Новгорода. Точное место будет определено позднее.

Отметим, что с 2024 года соревнования будут проходить в Казани. Первая гонка прошла в феврале 2018 года, тогда аэростаты пролетели более 330 км за 10 часов, взлетев от Нижегородской ярмарки и совершив посадку недалеко от Ульяновска.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Нижегородской области запланировано несколько воздухоплавательных мероприятий.

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Теги:
Воздухоплавательный спорт
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