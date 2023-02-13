Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, Алексей Рыболовлев уже начал работу на новом посту, на который он перешел с должности первого заместителя главы администрации Сормовского района.
"Алексей Александрович показал глубокое понимание проблем сложного Нижегородского района и наличие развитых профессиональных компетенций. Надеюсь, жители помогут ему в работе", - написал Юрий Шалабаев.
Напомним, Илья Лагутин покинул пост главы администрации Нижегородского района в начале августа 2022 года. Он занимал этот пост с октября 2020 года.
На должность и.о. главы Нижегородского района назначили первого замглавы районной администрации Сергея Крутова.
Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района в конце октября. На него было подано более 40 заявок. После личных собеседований с главой города в кадровый резерв были включены четверо претендентов.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+