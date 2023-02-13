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Политика

Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода

09 марта 2023 13:36  [41] Политика

Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, Алексей Рыболовлев уже начал работу на новом посту, на который он перешел с должности первого заместителя главы администрации Сормовского района. 

"Алексей Александрович показал глубокое понимание проблем сложного Нижегородского района и наличие развитых профессиональных компетенций. Надеюсь, жители помогут ему в работе", - написал Юрий Шалабаев.

Напомним, Илья Лагутин покинул пост главы администрации Нижегородского района в начале августа 2022 года.  Он занимал этот пост с октября 2020 года.

На должность и.о. главы Нижегородского района назначили первого замглавы районной администрации Сергея Крутова.

Юрий Шалабаев объявил конкурс на пост главы администрации Нижегородского района в конце октября. На него было подано более 40 заявок. После личных собеседований с главой города в кадровый резерв были включены четверо претендентов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Нижегородский район
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