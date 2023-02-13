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Общество

Метростроевцы с помощью геомониторинга следят за состоянием домов в районе стройплощадок нижегородского метро

10 марта 2023 17:12  [39] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Метростроевцы с помощью геомониторинга следят за состоянием домов в районе стройплощадок нижегородского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Ранее в соцсетях нижегородцы рассказали, что в одной из квартир дома №113/30 по улице Горького якобы из-за строительства метро возникли трещины.

Как сообщили в ГУММиДе, делать выводы о том, что деформация стен связана со строительством стартового котлована метро - рано.

В настоящее время дом проверяют представители ГУММиД, домоуправляющей компании, метростроители и проектировщики. 

Отмечается, что при строительстве метро в Нижнем Новгороде по всем близлежащим домам ведется геомониторинг, который не выявил отклонений предельно допустимых значений. Вся необходимая документация проекта и разрешения на работы данного этапа имеются.

Ранее жалоб от жителей в адрес ГУММиДа и подрядной организации не поступало.

Напомним, первую сваю на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде залили в феврале.

Ранее сообщалось, что глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров.

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Теги:
Жилье Метро Строительство
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