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Метростроевцы с помощью геомониторинга следят за состоянием домов в районе стройплощадок нижегородского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Ранее в соцсетях нижегородцы рассказали, что в одной из квартир дома №113/30 по улице Горького якобы из-за строительства метро возникли трещины.
Как сообщили в ГУММиДе, делать выводы о том, что деформация стен связана со строительством стартового котлована метро - рано.
В настоящее время дом проверяют представители ГУММиД, домоуправляющей компании, метростроители и проектировщики.
Отмечается, что при строительстве метро в Нижнем Новгороде по всем близлежащим домам ведется геомониторинг, который не выявил отклонений предельно допустимых значений. Вся необходимая документация проекта и разрешения на работы данного этапа имеются.
Ранее жалоб от жителей в адрес ГУММиДа и подрядной организации не поступало.
Напомним, первую сваю на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде залили в феврале.
Ранее сообщалось, что глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров.
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