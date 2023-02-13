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Культура и отдых

Гастрофестиваль "Да, шеф" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 5-6 августа

13 марта 2023 18:30  [62] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Гастрофестиваль "Да, шеф" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 5-6 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сегодня, 13 марта, шеф-повар Константин Ивлев и мэр подписали соглашение о проведении третьего в Нижнем Новгороде гастрофестиваля.

В этом году он снова состоится на площадке парка "Швейцария", но программа фестиваля пока держится в секрете.

По словам Юрия Шалабаева, Константин Ивлев пообещал к фестивалю создать "Нижегородский лимонад" по собственному рецепту.

Напомним, в 2022 году фестиваль "Да, шеф!" в нижегородском парке "Швейцария" посетило 125 тысяч человек.

Также ранее сообщалось, что нижегородский фестиваль "Да, шеф!" победил на Russian Event Awards.

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Теги:
Парк Швейцария Развлечения Фестиваль
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