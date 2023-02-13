Ледовую переправу через Суру в Пильнинском районе закрыли с 14 марта Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России Чувашии

Ледовую переправу через Суру в Пильнинском районе закрыли с 14 марта. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Согласно информации, переправа связывает село Наваты в Нижегородской области и город Шумерля в Чувашии.

Закрытие переправы связано с подъемом уровня воды в реке и уменьшением толщины льда. Деревянный настил будет демонтирован в ближайшие дни.

Напомним, ледовая переправа через Суру в Пильнинском районе была открыта 13 декабря.

В зиму 2021-2022 годов переправа начала работу только 1 января, а закрылась 4 апреля.