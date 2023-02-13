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Ледовую переправу через Суру в Пильнинском районе закрыли с 14 марта. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Чувашии.
Согласно информации, переправа связывает село Наваты в Нижегородской области и город Шумерля в Чувашии.
Закрытие переправы связано с подъемом уровня воды в реке и уменьшением толщины льда. Деревянный настил будет демонтирован в ближайшие дни.
Напомним, ледовая переправа через Суру в Пильнинском районе была открыта 13 декабря.
В зиму 2021-2022 годов переправа начала работу только 1 января, а закрылась 4 апреля.
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