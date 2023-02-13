Новое отделение МФЦ появилось в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

Новое отделение МФЦ появилось в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в отделении работают 15 окон. Один специалист за рабочую смену может принять до 40 человек в зависимости от сложности обращения.

На данный момент в Нижнем Новгороде работает 9 отделений многофункциональных центров, а всего в Нижегородской области действует 64 отделения МФЦ и 103 территориально обособленных подразделения.

Новое отделение располагается по адресу: Советская площадь, 5, 2-й этаж. Время работы отделения – с 8:00 до 20:00 по будним дням и с 8:00 до 13:30 по субботам.

Как рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская, новое отделение оказывает помощь гражданам в получении 1672 услуг.

Среди самых популярных отмечаются услуги по оформлению и регистрации прав собственности, запись в детский сад, оформление страхового полиса ОМС.

Ранее сообщалось, что более 2,6 млн услуг оказано нижегородцам в 2022 году в филиалах МФЦ.