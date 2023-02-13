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Происшествия

Представитель подрядчика "Нижегородского водоканала" приговорен к условному сроку за взятки

14 марта 2023 16:24  [89] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представитель подрядчика Нижегородского водоканала приговорен к условному сроку за взятки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с марта 2019 года по июнь 2020 года представитель коммерческой организации передал руководству АО "Нижегородский водоканал" более 11 млн рублей за помощь компании и общее покровительство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом 22 миллиона рублей. 

Ранее сообщалось, что руководитель коммерческой компании получила условный срок за взятку экс-руководству Нижегородского водоканала.

Напомним, сейчас идет суд над бывшим гендиректором АО "Нижегородский водоканал" Николаем Николюком и рядом сотрудников организации. Они обвиняются в получении крупных взяток, покушении на мошенничество и организации преступного сообщества.

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Теги:
Взятки Водоканал
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