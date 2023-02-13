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Общество

Расселение 192 аварийных домов ведется в Нижнем Новгороде

14 марта 2023 18:58  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре рассмотрели реализацию программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы".

Согласно информации, сейчас в городе в рамках программы ведется расселение 192 аварийных жилых домов, в которых насчитывается 1870 квартир.

По первым трем этапам программы 2019-2022 годов, включающим 57 многоквартирных жилых домов, закуплены все квартиры и жилые помещения; по ряду квартир продолжаются судебные споры.

Сейчас идет реализация четвертого этапа программы, который рассчитан на 2022-2023 годы. В этот этап включено 112 домов, в которых насчитывается 1108 жилых помещений. Из них уже расселено 366 квартир.

По словам замдиректора департамента строительства и капитального ремонта Артема Каразанова, в 2023 года для достижения целевых показателей необходимо достроить два дома в Автозаводском районе, передать жильцам 124 квартиры, купленных в конце 2022 года, а также закупить недостающие 18 квартир.

В 2024 году планируется начать расселение 282 домов, в которых проживает около 3 тысяч семей. 

Как сообщили в МКУ "Нижегородское жилищное агентство", в 2022 году для расселения граждан было закуплено 126 квартир. Экономия по итогам торгов составила 51 млн рублей.

Также на комиссии МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" представило итоги работы за 2022 год. 

За прошедший год ведомство освоило более 4,1 млрд рублей при строительстве 77 объектов.

Так, в рамках нацпроекта "Демография" введены в эксплуатацию 9 детсадов в Ленинском, Приокском, Канавинском, Московском и Автозаводском районах. По нацпроекту "Жилье и городская среда" велось строительство школы на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха" и строился водопровод в деревне Новопокровское. Продолжалось строительство пристроев, к школе №168 в микрорайоне Сортировочный  и к зданию школы №117 в Сормове.

Кроме того, в 2022 году началось строительство двух домов в Автозаводском районе по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выполнены ремонтно-реставрационные работы усадьбы Николая Добролюбова на Лыковой Дамбе, велись работы на объектах культурного наследия – хозяйственный двор дома Павловой, дом Н.А. Бугрова, комплекс поземельного крестьянского банка и других. Проводился капитальный ремонт 7 детсадов и 14 школ.

Ранее сообщалось, что расселение 97 аварийных домов в рамках КРТ планируется в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что в Нижнем Новгороде в 2022 году 1,5 тысячи человек были расселены из аварийного жилья.

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