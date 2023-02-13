Линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде

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Руководитель проектного направления архитектурно-ландшафтного центра "Архиленд" Анна Кавалаглио на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии представила проект линейного парка вдоль реки Левинка.
Согласно информации, линейный парк представляет собой ось водно-зеленого каркаса Нижнего Новгорода - непрерывной системы озеленения, обеспечивающей экологичное состояние города.
По словам Анны Кавалаглио, в последний раз системная работа по вопросам градоэкологического каркаса в Нижнем Новгороде велась еще в 1990-х годах. Сейчас благоустройством и очисткой реки Левинка занимаются местные жители.
Общая площадь парка составит около 81 га. На этой территории планируется создать сеть пешеходных дорожек, велодорожек и общественных пространств. При этом работы будут направлены на максимальное сохранение существующих объектов озеления.
Кроме озеленения и благоустройства планируется очистить и саму реку, обустроить ливневую канализацию для избежания попадания стоков в реку.
"Новые парки в Нижнем Новгороде это очень редкое явление. Канавинский и Московский районы имеют очень низкие показатели озеленения территории на одного человека. Добавился крупный микрорайон "Бурнаковская низина", которому также нужен доступ к рекреационным объектам", - подытожила Анна Кавалаглио.
Ранее сообщалось, что экотропу в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода создадут за 7,4 млн рублей.
Также напомним, что территорию вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде приведут в порядок в 2023 году.
СПРАВКА:
Река Левинка протекает в пределах Канавинского, Московского и Сормовского районов Нижнего Новгорода. Ее длина составляет 6,4 км.
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