Линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Яндекс.Карты

Руководитель проектного направления архитектурно-ландшафтного центра "Архиленд" Анна Кавалаглио на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии представила проект линейного парка вдоль реки Левинка.

Согласно информации, линейный парк представляет собой ось водно-зеленого каркаса Нижнего Новгорода - непрерывной системы озеленения, обеспечивающей экологичное состояние города.

По словам Анны Кавалаглио, в последний раз системная работа по вопросам градоэкологического каркаса в Нижнем Новгороде велась еще в 1990-х годах. Сейчас благоустройством и очисткой реки Левинка занимаются местные жители.

Общая площадь парка составит около 81 га. На этой территории планируется создать сеть пешеходных дорожек, велодорожек и общественных пространств. При этом работы будут направлены на максимальное сохранение существующих объектов озеления.

Кроме озеленения и благоустройства планируется очистить и саму реку, обустроить ливневую канализацию для избежания попадания стоков в реку.

"Новые парки в Нижнем Новгороде это очень редкое явление. Канавинский и Московский районы имеют очень низкие показатели озеленения территории на одного человека. Добавился крупный микрорайон "Бурнаковская низина", которому также нужен доступ к рекреационным объектам", - подытожила Анна Кавалаглио.

Ранее сообщалось, что экотропу в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода создадут за 7,4 млн рублей.

Также напомним, что территорию вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде приведут в порядок в 2023 году.

СПРАВКА:

Река Левинка протекает в пределах Канавинского, Московского и Сормовского районов Нижнего Новгорода. Ее длина составляет 6,4 км.