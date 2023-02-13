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Общество

Финал международной туристической премии Russian Event Awards-2023 пройдет на Нижегородской ярмарке

15 марта 2023 14:10  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Финал международной туристической премии Russian Event Awards-2023 пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе брифинга, прошедшего в рамках XVIII международной туристической выставки "Интурмаркет".

Согласно информации, мероприятие состоится на территории Нижегородской ярмарки 23-25 ноября.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что с 2023 года финал премии будет ежегодно проходить в регионе.

Также 27-28 апреля в Нижнем Новгороде состоится Всероссийский образовательный туристический форум "Пора путешествовать по России".

Его программа будет посвящена пяти блокам: "Россия событийная", "Коммуникации в туризме", "Детский туризм", "Молодежный туризм", "Гиды и экскурсоводы".

Напомним, в 2022 году лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов.

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Теги:
Конкурсы Туризм
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