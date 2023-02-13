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Общество

Поликлиника №2 в Нижнем Новгороде открылась после капремонта по нацпроекту

16 марта 2023 11:21  [117] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поликлиника №2 при Городской клинической больнице №30 в Нижнем Новгороде открылась после капремонта, который проводился по нацпроекту "Здравоохранения". Обновленное учреждение посетил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в здании были полностью заменены системы водоснабжения, водоотведения и отопления, отремонтирована вентиляция, силовое электрооборудование и система автоматической пожарной сигнализации. 

На проведение капитального ремонта из федерального бюджета было выделено более 30 млн рублей.

Как рассказал главный врач городской клинической больницы №30 Иван Романов, капитальный ремонт в учреждении прошел впервые за 50 лет. Ранее здесь проводились только локальные работы, а теперь в порядок приведены все кабинеты врачей и процедурные, созданы удобная регистратура и комфортная зона ожидания приема. 

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику в Сормовском районе спроектируют за 16 млн рублей.

Также напомним, что ремонт поликлиники №17 в Нижнем Новгороде пройдет по нацпроекту.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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