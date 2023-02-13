Депутаты Гордумы подняли вопрос создания схемы сети ливневой канализации Нижнего Новгорода Общество

Депутаты Гордумы на очередном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству обсудили вопросы организации обновления и прочистки ливневой канализации и колодцев в текущий весенне-летний период.

В Управлении инженерной защиты Нижнего Новгорода сообщили, что в 2023 году соответствующие мероприятия будет направлено порядка 185 млн рублей: из них около 65 млн рублей - на ремонтные работы, более 54,5 млн рублей - на содержание сетей, почти 66 млн рублей - на проектно-изыскательские работы.

Всего планируется отремонтировать шесть объектов ливневой канализации, а на пяти объектах будут промыты коллекторы и очищены смотровые колодцы.

Напомним, уже в апреле стартует ремонт коллекторов и колодцев на проспекте Ленина, на участке от ул. Дворовой до Львовской, на проспекте Героев, улицах Ванеева, Маршала Рокоссовского, Пискунова, а также на набережной Гребного канала.

Помимо этого, в настоящее время разрабатывается сметная документация на проектирование системы ливневой канализации микрорайона "Гордеевский". Проект предполагает техническое решение по отводу ливневых стоков со всего микрорайона. Для этого будут использованы как существующие сети, так и построены новые. Работы начнутся с мест, наиболее требующих внимания, и будут вестись поэтапно.

Директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Андрей Николаев также рассказал, что сейчас разрабатывается схема сети ливнёвок с учётом существующего и перспективного размещения объектов системы водоотведения на 2026-2036 годы. Данные работы оценены в более чем 164 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов отметил, что в этом году на ремонт и содержание сетей ливневой канализации выделены значительные средства, что даст возможность провести эффективную очистку.

Он также обратил внимание, что до сих пор не представлена схема функционирования системы ливневой канализации в границах Нижнего Новгорода. Он обратился к представителям профильных ведомств в просьбой оперативно подготовить документы, чтобы город приступил к формированию этой схемы.

Ранее сообщалось, что муниципалитет готовит программу строительства ливневки на 2022-2033 годы. В частности, планируется реконструкция ливневого коллектора по нескольким центральным улицам, а также строительство коллектора в границах улиц Октябрьская и Алексеевская.