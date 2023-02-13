Нижегородский театр "Комедiя" и театр им. Вахтангова в Москвы подписали соглашение о сотрудничестве Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский театр "Комедiя" и московский театр им. Вахтангова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, стороны будут взаимодействовать в творческом и техническом направлениях деятельности театров.

В частности, персонал театра "Комедiя" будет проходить стажировки у московских коллег. Также в Нижнем Новгороде пройдет региональный проект Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров "ВФТМ-Поволжье", что позволит театральным специалистам обменяться опытом, а зрителям - получить новые эмоции и впечатления.

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок отметил, что сотрудники культурного учреждения долгие годы поддерживали дружеские отношения с нижегородскими коллегами и много раз приезжали в Нижний Новгорода на гастроли.

В свою очередь директор "Комедiи" Дмитрий Коновалов подчеркнул, что нижегородские специалисты будут смотреть лучшие спектакли и учиться у своих коллег.

Ранее сообщалось, что более 100 заявок со всей страны подано на моножанровый театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде.