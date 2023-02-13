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Общество

Дорогу на Высоковском проезде в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году

17 марта 2023 11:04  [73] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Участок дороги на Высоковском проезде планируют включить в план ремонта на 2023 год. Об этом сообщили представители администрации Советского района Нижнего Новгорода в социальной сети.

Согласно информации, речь идет об участке между Высоковским проездом и улицей Рыбинской. Нижегородцы ранее в соцсети пожаловались на плохое состояние данной дороги, несмотря на прошлогодний ремонт.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги на улице Родионова в Нижнем Новгороде пройдет в 2023 году. Восемь дорог в трех районах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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