Дорогу на Высоковском проезде в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Участок дороги на Высоковском проезде планируют включить в план ремонта на 2023 год. Об этом сообщили представители администрации Советского района Нижнего Новгорода в социальной сети.

Согласно информации, речь идет об участке между Высоковским проездом и улицей Рыбинской. Нижегородцы ранее в соцсети пожаловались на плохое состояние данной дороги, несмотря на прошлогодний ремонт.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги на улице Родионова в Нижнем Новгороде пройдет в 2023 году. Восемь дорог в трех районах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД.