Дорогу на Высоковском проезде в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать в 2023 году

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Участок дороги на Высоковском проезде планируют включить в план ремонта на 2023 год. Об этом сообщили представители администрации Советского района Нижнего Новгорода в социальной сети.
Согласно информации, речь идет об участке между Высоковским проездом и улицей Рыбинской. Нижегородцы ранее в соцсети пожаловались на плохое состояние данной дороги, несмотря на прошлогодний ремонт.
Ранее сообщалось, что ремонт дороги на улице Родионова в Нижнем Новгороде пройдет в 2023 году. Восемь дорог в трех районах Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году по нацпроекту БКД.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+