Специализированная организация изучит влияние строительства метро в Нижнем Новгороде на жилые дома Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Специализированная организация изучит влияние строительства метро в Нижнем Новгороде на жилые дома. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, ранее в соцсетях нижегородцы рассказали, что в одной из квартир дома №113/30 по улице Горького якобы из-за строительства метро возникли трещины.

Специальная комиссия осмотрела жилье и решила привлечь стороннюю компанию, которая изучит влияние строительных работ на дом.

В ГУММиД подчеркнули, что геомониторинг, следящий за состоянием зданий в зоне строительство, не выявил отклонений от предельно допустимых значений. Постоянное наблюдение продолжается.

Также подрядчик строительство метро отметил, что все работы ведутся в соответствии с утвержденным проектом. Для быстрого укрепления грунта в период снеготаяния и обеспечения безопасности строительство метростроевцы придерживаются непрерывного цикла работ.

Ранее сообщалось, что работы по заливке свай и укреплению грунта стартовали на стройплощадке метро на площади Сенной.