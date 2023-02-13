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Работы по заливке свай и укреплению грунта стартовали на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, на площадке ведутся подготовительные работы для устройства стартового котлована.
Также идет подготовка площадки под крупноузловую сборку тоннелепроходческого щита.
Всего в районе площади Сенной будет залито 469 буросекущих свай. Сейчас на участке работают две буровые установки, а в ближайшее время их количество будет доведено до четырех.
Напомним, первую сваю на стройплощадке метро на улице Горького в Нижнем Новгороде залили в феврале.
Ранее сообщалось, что глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров.
Проходческий щит для продления метро до станции "Сенная" планируется установить в мае 2023 года.
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