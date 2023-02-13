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Общество

Работы по заливке свай и укреплению грунта стартовали на стройплощадке метро на площади Сенной

16 марта 2023 10:20  [80] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Работы по заливке свай и укреплению грунта стартовали на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, на площадке ведутся подготовительные работы для устройства стартового котлована. 

Также идет подготовка площадки под крупноузловую сборку тоннелепроходческого щита.

Всего в районе площади Сенной будет залито 469 буросекущих свай. Сейчас на участке работают две буровые установки, а в ближайшее время их количество будет доведено до четырех.

Напомним, первую сваю на стройплощадке метро на улице Горького в Нижнем Новгороде залили в феврале.

Ранее сообщалось, что глубина котлованов под проходческий щит для строительства метро в Нижнем Новгороде составит от 12,5 до 16,6 метров.

Проходческий щит для продления метро до станции "Сенная" планируется установить в мае 2023 года.

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Теги:
Метро Строительство
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