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Общество

Участок улицы Сеченова в Нижнем Новгороде закрыли для пешеходов из-за строительства метро

17 марта 2023 15:48  [68] Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Сеченова в Нижнем Новгороде закрыли для пешеходов из-за строительства метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, участок от улицы Большой Печёрской до Казанской набережной будет закрыт до окончания строительства метрополитена.

Напомним, ранее часть улицы Сеченова была закрыта для транспорта.

Пешеходы могут пройти до улицы Большой Печерской от Казанской набережной по пешеходной галерее вдоль ограждения строительной площадки, а в направлении Печерского съезда - по трапу вдоль временной объездной дороги.

Напомним, до 15 апреля в связи со строительством метрополитена приостановлено движение транспорта у ТЮЗа на улице Ошарской.

Также ранее сообщалось, что работы по заливке свай и укреплению грунта стартовали на стройплощадке метро на площади Сенной.

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Теги:
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