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Глава города Юрий Шалабаев провел встречу с предпринимателями Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, на встрече градоначальник анонсировал, что сотрудники администрации с 23 марта начнут проводить личные консультации в окнах "Мой бизнес". Такие мероприятия станут еженедельными, записаться на них можно в Центре поддержки предпринимательства.
Также Юрий Шалабаев принял решение продлить упрощенный порядок размещения летних кафе.
На встрече руководитель НКО "Вектор полета" Тимур Широков" рассказал, что организация планирует организовать предпринимательский хакатон и систему наставничества в бизнесе.
Глава города поддержал инициативу и отметил, что проект будут востребованы у активных молодых нижегородцев.
Также администрация взяла в работу поиск помещений для одного из частных театров в Нижнем Новгороде.
Ранее депутаты Гордумы обсудили итоги реализации программы "Развитие МСП" в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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