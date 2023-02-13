Юрий Шалабаев провел встречу с предпринимателями Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев провел встречу с предпринимателями Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, на встрече градоначальник анонсировал, что сотрудники администрации с 23 марта начнут проводить личные консультации в окнах "Мой бизнес". Такие мероприятия станут еженедельными, записаться на них можно в Центре поддержки предпринимательства.

Также Юрий Шалабаев принял решение продлить упрощенный порядок размещения летних кафе.

На встрече руководитель НКО "Вектор полета" Тимур Широков" рассказал, что организация планирует организовать предпринимательский хакатон и систему наставничества в бизнесе.

Глава города поддержал инициативу и отметил, что проект будут востребованы у активных молодых нижегородцев.

Также администрация взяла в работу поиск помещений для одного из частных театров в Нижнем Новгороде.

Ранее депутаты Гордумы обсудили итоги реализации программы "Развитие МСП" в Нижнем Новгороде в 2022 году.