Депутаты Гордумы обсудили итоги реализации программы "Развитие МСП" в Нижнем Новгороде в 2022 году Экономика

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, которое состоялось 13 марта, обсудили итоги реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в 2022 году. Также они затронули вопрос работы сервиса аренды электросамокатов в городе.

И.о. директора городского департамента предпринимательства и инвестиций Вадим Власов рассказал, что общее финансирование программы за отчётный период превысило 67 млн рублей.

Основные средства (54,1 млн рублей) были направлены на финансовую поддержку субъектов МСП. В частности, департамент произвёл 315 выплат на возмещение части затрат на модернизацию производства и на поддержку начинающих предпринимателей и самозанятых.

Ещё 10,6 млн рублей было направлено на обеспечение деятельности объектов инфраструктуры поддержки бизнеса. В Центре поддержки предпринимательства горожанам было оказано более 4,4 тысячи консультаций. Ещё свыше 560 тысяч рублей выделено на популяризацию предпринимательской деятельности: в этом направлении было организовано 68 мероприятий - почти в 3,5 раза больше, чем в 2021 году.

На развитие инфраструктуры потребительского рынка, в том числе на проведение выставок, ярмарок и фестивалей, направлено 2,4 млн рублей. В прошлом году действовали 38 площадок для торговли. В ярмарках приняли участие более 230 субъектов МСП и крестьянско-фермерских хозяйств.

Также было озвучено, что в прошлом году количество самозанятых нижегородцев увеличилось на 60% и составило 58,7 тысячи человек.

В рамках заседания депутаты ознакомились с деятельностью сервисов аренды электросамокатов и сервиса туристических автобусов на территории Нижнего Новгорода. Данный вопрос был вынесен на повестку по поручению председателя Гордумы Олега Лавричева после обращений жителей города.

Так, в настоящее время на правовом уровне не урегулирован вопрос взимания платы в бюджет города за размещение электросамокатов, поскольку места их стоянки по городу не оборудованы парковочными конструкциями, нарушающими целостность дорожного покрытия.

Кроме того, депутаты напомнили, что в 2022 году горадминистрация и операторы по аренде электросамокатов подписали соглашение, в соответствии с которым электросамокаты запрограммированы на снижение скорости до 15 км/ч на участках с высокой аварийностью и большим количеством пешеходов. В настоящее время готовится аналогичное соглашение на сезон проката 2023 года.

Директор департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин подчеркнул, что сервис аренды электросамокатов востребован горожанами и туристами: в 2022 году услугой воспользовались 1,7 млн человек.

Депутаты обсудили вопрос отсутствия поступлений в городской бюджет от такой предпринимательской деятельности, как туристические автобусы.

Председатель комиссии Сергей Пляскин высказался, что любое зарабатывание денег предпринимателями на территории города должно приносить пользу самому городу и его жителям.

"На сегодня нижегородские туристические автобусы востребованы среди гостей Нижнего Новгорода, становятся одним из популярных видов досуга и специально вносятся в план посещения нашего города. Подобные услуги помогают привлекать больший поток отдыхающих, развивать здоровую конкуренцию в сфере туризма и увеличивать налоговые поступления от коммерческой деятельности в этой сфере", - добавил он.

Напомним, что более 880 млн рублей направлено на развитие экономики Нижнего Новгорода в 2022 году.