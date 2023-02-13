Почти 300 проверенных пунктов сбора вторсырья размещены на "Яндекс Картах" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти 300 пунктов сбора вторсырья можно найти в Нижнем Новгороде с помощью сервиса "Яндекс Карты". Причём все отмеченные точки проверенны Recyclemap - проектом "Гринпис" в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

Сообщается, что данная карта создаётся волонтёрами, модераторами и самими пользователями. Каждый может добавить новый пункт, а ещё предложить улучшения.

Причём волонтёры проекта обходят пункты приёма отходов и контейнеры - и сообщают об изменениях и новых точках. А модераторы проверяют эту информацию: поддерживают связь с обслуживающими организациями и владельцами пунктов, посещают мусоросортировочные центры. Таким образом, пользователи могут не сомневаться, что отходы переработаются, а не складируются на полигонах.

Благодаря сервису нижегородцы смогут быстро находить подходящие пункты раздельного сбора мусора поблизости и строить к ним маршруты.

Достаточно ввести в поисковой строке "раздельный сбор отходов", и Карты покажут проверенные пункты как в городе, так и по всей России.

Фильтры позволяют выбрать подходящий пункт сбора по 21 материалу. Так, среди них можно выбрать только те, что принимают макулатуру, одежду, лампочки, пластиковые бутылки. А можно и сразу ввести в поисковую строку запрос с нужным материалом: например, "куда сдать батарейки" или "куда сдать картон".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок. Также регион выполнил план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов.