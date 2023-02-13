Дума Нижнего Новгорода запретила закрывать номера автомобилей на платных парковках

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 марта одобрили внесение изменений в Положение о порядке создания и использования платных парковок.
Согласно информации, теперь на платных парковках запрещается размещать автомобили с нечитаемыми, видоизмененными и намеренно скрытыми государственными номерами.
Также оператору платных парковок разрешили снимать с номеров материалы, затрудняющие их прочтение. При этом оператор не должен повредить автомобиль, а все действия должны быть зафиксированы на видео.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города отметили, что эти изменения позволят создать равные условия всех пользователей платных парковок в части их использования и оплаты.
Ранее сообщалось, что систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода.
Также напомним, что количество платных парковок в Нижнем Новгорода увеличивать не планируется.
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