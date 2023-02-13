Дума Нижнего Новгорода запретила закрывать номера автомобилей на платных парковках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 марта одобрили внесение изменений в Положение о порядке создания и использования платных парковок.

Согласно информации, теперь на платных парковках запрещается размещать автомобили с нечитаемыми, видоизмененными и намеренно скрытыми государственными номерами.

Также оператору платных парковок разрешили снимать с номеров материалы, затрудняющие их прочтение. При этом оператор не должен повредить автомобиль, а все действия должны быть зафиксированы на видео.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города отметили, что эти изменения позволят создать равные условия всех пользователей платных парковок в части их использования и оплаты.

Ранее сообщалось, что систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода.

Также напомним, что количество платных парковок в Нижнем Новгорода увеличивать не планируется.