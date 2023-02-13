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Общество

Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на проспекте Гагарина с 27 марта

22 марта 2023 14:59  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реконструкция трамвайных путей на проспекте Гагарина начнется 27 марта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Согласно информации, работы будут проходить в течение 2023 года.

В связи с этим трамвай №5 "Улица Маслякова - Мыза" на время ремонта прекратит работу.

Маршрут №19 "Трамвайное депо №1 - Мыза" будет следовать по измененной схеме "Трамвайное депо №1 – улица Маслякова" с движением по улицам Генерала Ивлиева, Надежды Сусловой, Кузнечихинской, Бекетова, Пушкина, Тимирязева, Кулибина, Белинского, Красносельской, Ильинской, Маслякова. Количество подвижного состава на этом маршруте будет увеличено до 8 единиц.

Эти трамвайные маршруты на участке от Мызы до улицы Терешковой компенсируются автобусами А-1, А-2, А-12, А-30, А-37, А-43, А-62, А-63, А-68, А-72, Т-3, Т-29, Т-91, Т-82, Т-97, а также троллейбусами №31.

На участке по улицам Нартова и Корейской трамваи будут компенсированы автобусами А-28, А-36, А-62, А-80 и Т-82.

Кроме того, на время работ будет организован новый автобусный маршрут  А-42 "Улица Терешкова - Дворец Спорта - улица Терешкова". На нем будут работать два автобуса среднего класса.

В автобусах маршрутов А-1, А-2, А-12, А-28, А-30, А-36, А-37, А-42, А-43, А-62, А-68, А-72, А-80, Т-82 и в троллейбусах №31 будут действовать приобретенные ранее проездные документы на проезд в трамвае.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Также ранее сообщалось, что кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине 2023 года.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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