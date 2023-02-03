Кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине 2023 года

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Кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть в 3-4 кварталах 2023 года. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков главы города Юрия Шалабаева в соцсетях.
Как отметила нижегородка в комментариях под публикацией мэра, работы по ремонту трамвайных путей в Сормовском районе идут медленно.
В ЦРТС сообщили, что полностью открыть кольцо трамвайных маршрутов №6 и №7 планируется в 3-4 кварталах текущего года.
Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.
Движение трамваев №6 и №7 на участке до станции "Варя" было возобновлено в конце декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что в марте 2023 года планируется начать ремонтные работы на маршруте трамвая №5 от Мызы до площади Лядова.
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