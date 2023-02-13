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Спорт

Нижегородцы одновременно подали 85 тысяч заявок на билеты на домашние матчи ХК "Торпедо" против СКА

22 марта 2023 15:36  [141] Спорт

Фото: Валерия Рогожина

Генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов в интервью Матч ТВ рассказал об ажиотажном спросе на билеты на домашние матчи нижегородской команды.

Напомним, в первый день продажи билетов на матчи плей-офф в кассы Дворца спорта "Нагорный" выстроилась огромная очередь. Болельщики начали собираться еще в 4 утра.

Как рассказал Александр Харламов, на матчи с "Динамо" в первом раунде было подано 65 тысяч заявок, а на домашние игры со СКА одновременно билеты пытались купить 85 тысяч человек.

"Когда мы выпустили в онлайн-продажу две тысячи билетов, их раскупили за три минуты!" - отметил он.

Такой ажиотаж не могут выдержать даже сервера, из-чего сайт "Торпедо" в первые дни продаж бывает недоступен.

"Порой людям невозможно объяснить, что мы не прячем билеты. А они обижаются, что не могут на арену попасть", - сказал Александр Харламов.

Также гендиректор "Торпедо" отметил, что и новой арены на 12 тысяч мест может быть недостаточно для того, чтобы все желающие смогли попасть на матч.

"Нижегородские болельщики всегда были одними из самых горячих, у нас команду любят", - подчеркнул Александр Харламов.

Напомним, что для тех нижегородцев, кто не смог попасть на трибуны, организуются фан-зоны в ТРК "Небо" и ЦУМе. Сегодня в ТРК "Небо" матч можно будет посмотреть с живыми комментариями Дениса Казанского.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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