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Общество

Заливка плит перекрытий между цоколем и первым этажом началась на стройплощадке ледовой арены на Стрелке

15 марта 2023 17:24  [83] Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Заливка плит перекрытий между цоколем и первым этажом началась на стройплощадке ледовой арены на Стрелке. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, уже завершилось устройство лестничных коробок и лифтовых шахт на уровне цоколя.

Также рабочие смонтировали 1 445 тонн металлоконструкций - колонн и балок, еще около 450 тонн поставлено на площадку для монтажа.

Планируется, что монтаж металлоконструкций завершится осенью 2023 года.

Сейчас на стройплощадке работает более 480 человек, используется 25 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Арена будет вмещать 12,5 тысяч болельщиков.

В ноябре было завершено обустройство свайного поля, а в феврале на стройплощадке завершилась заливка фундаментной плиты.

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Теги:
Спорт Строительство
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