Фото:
Администрация Нижнего Новгороде определила места установки новых спортивных площадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, сейчас в городе установлено 43 многофункциональных спортивных площадок.
В этом году в городе появится еще 16 объектов, на которых можно зарядки и силовые тренировки.
Так, в Автозаводском районе площадка появится у спортивной школы №1 и школе №119 на улице Дружаева, 5Б.
В Ленинском районе спортивные площадки установят на проспекте Ленина у домов №50 и №30, корпус 6.
В Канавинском районе - на территории спортивной школы "Олимп" и у школы № 181.
В Московском районе нижегородцы смогут заняться спортом на улице Коминтерна у дома №10 и улице Мечникова у дома №55.
В Нижегородском районе площадки обустроят в школе олимпийского резерва №13 и школе №22.
В Приокском районе спортзоны появятся на стадионе "Радий"и на территории школы №154.
В Советском районе - на территории спортивной школы по парусному спорту и школы №173.
В Сормовском районе площадки появятся у школ №183 и №85.
Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.
Также напомним, что более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+