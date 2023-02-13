Администрация Нижнего Новгороде определила места установки новых спортивных площадок Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Администрация Нижнего Новгороде определила места установки новых спортивных площадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сейчас в городе установлено 43 многофункциональных спортивных площадок.

В этом году в городе появится еще 16 объектов, на которых можно зарядки и силовые тренировки.

Так, в Автозаводском районе площадка появится у спортивной школы №1 и школе №119 на улице Дружаева, 5Б.

В Ленинском районе спортивные площадки установят на проспекте Ленина у домов №50 и №30, корпус 6.

В Канавинском районе - на территории спортивной школы "Олимп" и у школы № 181.

В Московском районе нижегородцы смогут заняться спортом на улице Коминтерна у дома №10 и улице Мечникова у дома №55.

В Нижегородском районе площадки обустроят в школе олимпийского резерва №13 и школе №22.

В Приокском районе спортзоны появятся на стадионе "Радий"и на территории школы №154.

В Советском районе - на территории спортивной школы по парусному спорту и школы №173.

В Сормовском районе площадки появятся у школ №183 и №85.

Ранее сообщалось, что более тысячи бесплатных тренировок пройдет во дворах и парках Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что более 1 тысячи спортивных мероприятий прошло в Нижнем Новгороде в 2022 году.