ХК "Торпедо" проиграл СКА в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ и завершил сезон Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" 22 марта на домашнему льду проиграло СКА из Санкт-Петербурга со счетом 3:5.

Матч начался с дубля Сергея Гончарука, что позволило нижегородцам вести со счетом 2:0 уже к пятой минуте встречи. На 16 минуте одну шайбу отыграл защитник СКА Роман Рукавишников. Второй период игры прошел без забитых голов.

Уже на третьей минуте третьего периода нападающий "Торпедо" Василий Атанасов сделал счет 3:1, однако затем в течение восьми минут за СКА шайбы забросили Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин.

Таким образом, счет в серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ стал 0:4 (1:2, 4:5, 0:4, 3:5), что означало для "Торпедо" вылет из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, нижегородский клуб впервые с 2016 года прошел 1/4 финала Западной конференции КХЛ, выиграв в серии с московским "Динамо" со счетом 4:2 (1:3; 5:2, 0:3, 5:4; 4:3; 2:1).

После игры главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов обратился к болельщикам:

"От лица команды, персонала, всех ребят, кто делал здесь историю, скажу одну вещь: без вас мы бы здесь не были, без вашей поддержки, без вашей любви к этим ребятам.

Низкий поклон вам и низкий поклон этой команде, этим ребятам, которые боролись в каждом матче до конца, чтобы давать вам удовольствие.

Но самое главное то, что мы будем еще сильней, ребят. Не беспокойтесь, мы вернемся, будем еще сильней. Спасибо вам."

Ранее генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов рассказал, что Игорь Ларионов не планирует покидать клуб.